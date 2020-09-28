شكرا لمتابعة خبر عن الشرعية تعلن مقتل قائد عسكري كبير في مأرب .. والحزن يجتاح سكان المحافظة.. الاسم + صورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت قوات الجيش الوطني،بمحافظة مأرب، يوم الأحد الموافق 27 سبتمبر 2020م، عن مقتل قائد عسكري وضابطين مرافقين له، وذلك في مواجهات ضد الحوثيين شرقي العاصمة صنعاء.

وأفاد الجيش في بيان بأنه ’’تم يوم السبت في مدينة مأرب (شرق) تشييع جثمان مسؤول عمليات اللواء 72 مشاه العميد أحسن علي بادر، ومرافقيه الرائد محمد عز الدين والملازم نورالدين النزاري‘‘.

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وأضاف البيان أن ’’الثلاثة قتلوا وهو يؤدون واجبهم الوطني في مديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء‘‘ (في إشارة إلى مواجهات ضد الحوثيين)، دون تفاصيل أخرى.

ومنذ مطلع أغسطس اشتدت المعارك بين قوات الجيش الوطني والحوثيين، في عدة جبهات، خلفت العديد من القتلى والجرحى في صفوف الطرفين، إضافة إلى نزوح العديد من الأسر.