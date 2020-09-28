شكرا لمتابعة خبر عن المؤسسة العامة للاتصالات في صنعاء .. تعلن عن تخفضيات كبرى في الانترنت والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت المؤسسة العامة للاتصالات الخاضعة لسيطرة الحوثي امس الاحدK عن تخفيضات كبرى لتعرفة خدمات التراسل والربط الشبكي (الإيثرنت) والانترنت المخصص فائق السرعة DIA الموجه لقطاعات المشغلين والأعمال والحكومي.

ونقلت وكالة سبأ الخاضعة لسيطرة الحوثيون عن مسؤول حوثي قوله أن تخفيضات خدمات التراسل والربط الشبكي والإنترنت المخصص فائق السرعة كانت أسعارها أحد العوائق أمام المؤسسات المختلفة .. وقال بعد اعتماد التسعيرة الجديدة، تصبح أمام تلك القطاعات بمختلف مستوياتها وقدراتها التشغيلية متاحة.

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وأعلن مدير المؤسسة العامة للاتصالات المهندس صادق محمد مصلح إطلاق تخفيض الاشتراكات الشهرية لتعرفة خدمات التراسل والربط الشبكي الإيثرنت والانترنت المخصص فائق السرعة DIA إلى 65 بالمائة وتخفيض رسوم التركيب إلى 75 بالمائة.

ويأتي هذا في وقت تخاف فيه جماعة الحوثي من سحب بساط الاتصالات من تحتها حيث يعد هذا القطاع من أكبر موارد الحوثيون المالية بالاضافة إلى استغلاله في جوانب أمنية واستخباراتية.

ويجدر الاشارة إلى أن اثنتين من شركات الاتصالات للهاتف النقال اليمنية أعلنتا نقل مركزيهما الريئسيين إلى العاصمة المؤقتة عدن وهما سبأفون وواي.

*المشهد اليمني