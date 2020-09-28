شكرا لمتابعة خبر عن الأجهزة الأمنية : تلقي القبض على عصابة مخدرات وتزوير بينهم فتاة في العاصمة الموقتة عدن .. صور وتفاصيل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ألقت الأجهزة الأمنية في محافظة لحج، القبض على ثلاثة أشخاص، بينهم فتاة، متهمين بممارسة الدعارة والترويج للحشيش والحبوب المخدرة والتزوير.

وقال بلاغ صادر عن قوات الحزام الأمني، في لحج، إن “قوات الحزام الأمني في المدينة الخضراء بعدن، ضبطت ثلاثة أشخاص، بينهم فتاة، بتهمة ممارسة الدعارة والترويج للمخدرات”.

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وأوضح البلاغ، أن “قوات الحزام الأمني في المدينة الخضراء، داهمت المشتبه بهم، وأسماؤهم (ي. ن. م. ب)، (ط. م. ص. ع) ومعهما فتاة تدعى (س. س. م. ع) أثناء خروجهم من إحدى الفلل، وبحوزتهم كمية من مادة الحشيش”.

وطبقاً للبلاغ، فإن المداهمة “جاءت عقب مراقبة مكثفة، سبقت ذلك، إثر تلقي قوات الحزام الأمني في المدينة الخضراء، لبلاغات وشكاوى من الجيران وساكني الفلل الأخرى المجاورة، تفيد عن ممارسات لا أخلاقية ومشبوهة تتم في الفيلا المجاورة لهم”.

وأضاف البلاغ، أنه “وخلال إجراءات تفتيش الفيلا، عثرت قوات الحزام الأمني، على كمية إضافية من الحشيش، تزن كيلو ونصف، وأقراص حبوب مخدرة، إضافة لبطائق وعقود زواج مزورة”.

وذكر البلاغ، أن قوات الحزام الأمني، أحالت المحتجزين الثلاثة، مع المضبوطات، إلى مقر قيادة قوات الحزام الأمني في محافظة لحج، لاستكمال إجراءات التحقيق، وإحالتهم إلى الجهات المختصة.