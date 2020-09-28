شكرا لمتابعة خبر عن وفاة شيخ قبلي بارز موالي للحكومة الشرعية .. ونائب رئيس الجمهورية يعلق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توفي، يوم امس الأحد الموافق 27 سبتمبر 2020م ، أحد المشايخ البارزين والمواللين للحكومة الشرعية، بعد صراح طويل مع المرض.

ونعى علي محسن صالح نائب رئيس الجمهورية، وفاة الشيخ محسن بن احمد كريشان الجهمي الذي وافته المنية بعد صراع مرير مع المرض.

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جاء ذلك في برقية عزاء ومواساة بعثها الأحمر إلى قائد محسن الجهمي وإخوانه وكافة بني جبر في وفاة والدهم.

وأشاد نائب الرئيس بمناقب الفقيد المناضل ومواقفه الوطنية الثابته مع الجمهورية وضد الانقلابيين الحوثيين، ومساعيه الخيره في العمل المجتمعي وإصلاح ذات البين.

*المشهد اليمني