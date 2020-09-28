شكرا لمتابعة خبر عن الجيش الوطني : يسقط طائرة مسيرة في مدينة العبر بحضرموت والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أسقطت قوات الجيش الوطني ، مساء امس الاحد، طائرة مسيرة تابعة للحوثيون ، في مدينة العبر بحضرموت، التابعة للمنطقة العسكرية الأولى..

وأكد قائد اللواء 23 ميكا العميد الركن عبدالله معزب في تصريح لـ موقع الجيش “سبتمبر نت”” أن وحدات من الدفاع الجوي التابعة للواء أسقطت طائرة مسيّرة تابعة لجماعة الحوثي في سماء مدينة العبر.

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ولفت العميد معزب إلى أن أبطال الجيش يتمتعون بجاهزية مرتفعة، ويقظة عالية، مؤكدا أن كل محاولات جماعة الحوثي في تحقيق أي إنجاز ستبوء بالفشل الذريع.

يأتي هذا بعد ساعات من إعلان قيادة القوات المشتركة للتحالف اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها جماعة الحوثي باتجاه المملكة..

وصعدت جماعة الحوثي مؤخراً من اطلاقها للطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية باتجاه المناطق المحررة والأراضي السعودية..