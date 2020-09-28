شكرا لمتابعة خبر عن البنك المركزي اليمني بعدن .. يسمح لشركات الصرافة باستئناف عملها وتداول وصرف العملات بشرط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن البنك المركزي اليمني في عدن، امس الاحد ، السماح لشركات ومنشآت الصرافة، باستئناف عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية، بعد أن كان قد أقفلها منذ منتصف الأسبوع الماضي، و استثنى من القرار، شركات ومنشآت الصرافة، التي أوقف تراخيص نشاطها.

وحدد البنك المركزي اليمني، ألفين دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى، كأقصى حد للتداول، بدءً من اليوم الأحد.

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واستثنى البنك، من هذا القرار، شركات ومنشآت الصرافة، التي أوقف تراخيص نشاطها، أو التي أوقفت جمعية الصرافين التعامل معها.

وأكد البنك في بلاغ له، على استمراره بأعمال التفتيش والمراجعة الشاملة، لكافة شركات ومنشآت الصرافة، للتحقق من التزامها بالشروط القانونية المنظمة لنشاطها، وكذا الضوابط الأخرى التي حددتها قرارات وتعليمات البنك المركزي، لوقف الاختلالات، في سوق صرف النقد الأجنبي، واتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة ضد المخالفين.

*يمن الغد