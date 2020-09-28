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عدن - ياسمين التهامي - تركيا تشارك مباشرة في حرب طاحنة بين دولتين .. المعارك تشتد والقصف يطال المدن وإسقاط طائرات !!

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جديد اب برس

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عت اشتباكات على خط المواجهة بين أرمينيا وأذربيجان الأحد، بعد قصف أرميني لمناطق أذربيجانية سكنية على طول خط التماس في "قره باغ"، بحسب ما أعلنته وزارة الدفاع في باكو. وذكرت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان، أن "الجيش الأرمني قام باستفزازات واسعة على طول خط المواجهة، عند حوالي الساعة السادسة صباحا، وفتح نيران مدافع كبيرة وقذائف هاون على مواقع الجيش الأذربيجاني والمناطق المدنية". وأشار البيان إلى وجود قتلى وجرحى نتيجة القصف العنيف للجيش الأرمني، إلى جانب تضرر البنية التحتية للمناطق التي تعرضت للقصف بشكل خطير. آ ولفت البيان إلى أن الجيش الأذربيجاني اتخذ إجراءات انتقامية، لمنع الاستفزاز الأرمني، ولضمان سلامة الأشخاص الذين يعيشون في المناطق القريبة من الجبهة. وأضاف البيان أن الجيش الأذربيجاني قرر إطلاق هجوم معاكس على طول خطة الجبهة، للرد على الهجوم الأرميني، مشيرا إلى أن القوات الأذرية تمكنت من تدمير عدد كبير من المرافق والمركبات العسكرية الأرمينية في عمق خط الجبهة، بينها 12 منظومة صواريخ مضادة للطائرات من طراز "OSA". إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية التركية دعمها المطلق لأذربيجان واستعدادها للوقوف إلى جانبها، وذلك على خلفية التوتر، الذي تجدد اليوم، وتبادل إطلاق النار بين القوات الأذربيجانية والأرمنية. ودان الناطق الرسمي باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالين، في وقت سابق اليوم، ما وصفه بالاعتداء الأرمني الأخير على أذربيجان، وعبر عن تأييد أنقرة لباكو في ظل هذه الظروف. وكتب قالين عبر "تويتر" اليوم الأحد أنه "يدين بشدة هجوم أرمينيا على أذربيجان"، مضيفا أن "أرمينيا بهجومها على المناطق المدنية أخلت مرة أخرى بوقف إطلاق النار، وأظهرت وقوفها ضد الاستقرار والسلام". ودعا المجتمع الدولي إلى "أن يوقف فورا هذا الاستفزاز الخطير"، مشيرا إلى أن "تركيا تقف إلى جانب أذربيجان وتؤكد دعمها الكامل لها". كذلك قال رئيس البرلمان التركي، مصطفى سنتوب، إن "أرمينيا دولة إرهابية لا تهدد أمن أذربيجان فقط بل المنطقة بأكملها". جاءت هذه التصريحات على خلفية تصعيد عسكري جديد حول إقليم قره باغ، حيث قالت باكو إن أراضيها على خط التماس في المنطقة تعرضت لقصف أرمني، بينما اتهم رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشنيان أذربيجان بشن هجوم على قره باغ. المصدر: وكالات