شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن لأول مرة.. الفتاة السعودية الهاربة رهف القنون تصدم الشارع السعودي باعترافات جنسية وتنشر فضيحتها التي لم يتخيلها أحد.. شاهد الصور والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - قامت الهاربة السعودية "رهف القنون" بفتح باب الأسئلة لمتابعيها عبر خاصية "الستوري" في حسابها على موقع "إنستغرام"، وفاجأت القنون، متابعیھا للمرة الأولى باعترافھا بأنھا "ثنائي الجنس".

جاء ھذا بعدما سألتھا إحدى المتابعات قائلة: "ھل أنت ثنائیة الجنس؟.. أنا احترمك إذا كنت محافظة أنا أحبك أنتي ملھمتي"، لترد رھف القنون قائلًة: "نعم.. أنا مزدوجة التوجھ الجنسي، وأحبك ً أیضا"

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وكشفت رھف القنون أیضا عن عمرھا الحقیقي، قائلة إنھا تبلغ الیوم "20ً "عاما، موجھة الشكر لجمھورھا بعدما أشادوا بأنھا ذات روح جمیلة تبعث الحب والطاقة الإیجابیة بطریقتھا، معقبًة: " ًشكرا جزیًلا لكم! أرسل لك الكثیر من الحب والسلام".

وحسمت رھف القنون الجدل بشأن جنس مولودھا الذي وضعته قبل قرابة 3 أشھر، وذلك في معرض ردھا على إحدى المتابعات التي سألتھا عن سبب عدم إظھار وجه طفلھا وكیف یبدو لھا أو لوالده، مبینة: "أنا أحاول حمایة خصوصیة طفلتي".

وأكدت رھف القنون أنھا تغیرت ً كثیرا عن الفترة السابقة، مشیرة إلى أنھا كانت لا ترغب في الظھور عبر "السوشال میدیا" أو الظھور عبر أي " ْ بث"، غیر أن البعض كان یجرھا نحو الظھور، لافتة إلى أنھا ندمت على الكلام والطاقة التي استنفذتھا، مردفة: "أنا ممتنة للتغیرات ولرھف الجدیدة.. مسالمة وأتمنى السلام للكل".

وحاولت رھف القنون تقدیم النصیحة لإحدى الفتیات التي طالبت بأن تمھد لھا الطریق لترى خریطتھا كونھا "تائھة"، متسائلة عن كیفیة رؤیة طریقھا لترد رھف القنون: "یوه من 2013 كنت أتعلم.. أحس ھالشيء تو متتش للبعض بس قبل ما أھرب شفت خریطتي السنویة إذا تدعم خطتي.. سھل بس صعب ینشرح تعلمي معاني البیوت والكواكب والاتصالات".

وحسمت رھف القنون، ً مؤخرا الجدل بشأن انفصالھا عن والد طفلتھا الكونغولي لوفولو أندي، وذلك بعدما راجت أحادیث عن ذلك الانفصال بعد امتناعھ عن الظھور في مواقع التواصل الاجتماعي برفقتھا.

وأجابت رھف القنون، على سؤال إحدى المتابعات تقول فیھ: "ھل انفصلتي عن صدیقك أو شریكك ووالد طفلتك"، لترد رھف القنون قائلة: "لا.. ما انفصلنا.. حبیبي یحتاج یبعد عن المتابعین العرب ً خصوصا اللي یجون من طرفي.. إنسان ما ضركم ولا یحكي لغتكم حتى ولا لھ صلة في دینكم أو معتقداتكم.. شيء غریب علیھ إنھ یلقى ھذا الھجوم والمتابعین احترموا رغبتھ".