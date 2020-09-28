شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد أمير سعودي يدفع ل"صافيناز" 100 الف ريال سعودي مقبال رقصة مغرية في سهرة ليلية...(فيديو). والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يبدو ان الراقصات المصريات اصبحن ضمن الصف الاول، يتفوّقن على الممثلات والفنانات من حيث الجماهيرية، فنشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ينتظرونهن ويتحمسون لأخبارهن، فكم اثرت هذه المحبة على المبالغ اللواتي يتقاضينها؟

لنبدأ مع ​الراقصة دينا​ التي كانت أولى الراقصات اللواتي حرصن على ابقاء الهالة للراقصات المحترفات بعد فيفي عبده وغيرها، وكانت تتقاضى 12 ألف جنيه قبل 4 أعوام أي ما يقارب الـ 670 دولار أميركي مقابل فقرتها الاستعراضية خلال فرح واحد. في ذلك الوقت كانت الراقصة ​صافيناز​ تتقاضى 4 آلاف جنيه اي 223 دولار فقط .

في الفترة الاخيرة، إرتفعت شهرة صافيناز بشكل ملحوظ فأصبحت تتقاضى 20 ألف جنيه اي 1117 دولار، أما النجمة الروسية ​جوهرة​ وبعد ازمتها مع المحاكم المصرية ارتفعت اسهمها والطلبات عليها فأصبحت تتقاضى 20 الف جنيه ايضاً بعد ان طلب منها امير سعودي لم يتسنى لنا معرفة اسمة ان ترقص له كما قالت المصادر.

لكن تبقى دينا هذه السنة صاحبة الرقم المرتفع، فقد وصلت الى ان تتقاضى 30 ألف جنيه مقابل وصلتها الفنية اي 1675 دولاراً.

من جهة اخرى كشفت مصادر مطلعة ان السهرات الكبيرة والمخصصة للأمراء في حال الطلب لا يكون المبلغ نفسه ايضا في الاعراس، اذ في العرس تكون وصلة الراقصة مدتها قليلة ، اما في الحفلات الضخمة فتكون الوصلة لمدة ساعة تقريباً.

ففي حفلات رأس السنة تتقاضى دينا 60 ألف جنيه اي 3350 دولاراً مقابل الرقص لمدة ساعة واحدة، أما الراقصة صافيناز فتتقاضى 50 ألف جنيه اي 2791 دولاراً في الساعة الواحدة او 45 دقيقة.

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