شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الداخلية السعودية تعلن لجميع المواطنين: هذة الأسماء ممنوع إطلاقها على أبنائكم.. شاهد القائمة الممنوعة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أفادت وزارة الداخلية السعودية عبر حسابها الرسمي في "تويتر" بأنه لا توجد قائمة بأسماء ممنوعة محددة بعينها، وإنما هناك معايير يجب مراعاتها لاختيار أسماء الأبناء.

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وقالت هيئة «الأحوال المدنية» إن معايير الأسماء لتكون نظامية هي ضرورة أن يسجل الاسم مجرداً من الألقاب، ولا تسجل الأسماء التي ليست جزءأ من الاسم مثل: الشريف والسيد والحاج ونحوها، كما لا يسمح بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم مثل: المعروف بكذا.

وشددت على أنه لا يسمح بتسجيل الأسماء المركبة مثل: قمر الزمان. كما يمنع تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية مثل: عبدالرسول، وعبداللات ونحوها. بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.