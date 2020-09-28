شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن "قالت جسمي نار وانا حرة فيه".. السعودية " أمل الشهراني " تنشر صورها عارية وقطرات الماء تتساقط على صدرها المثير ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أثارت السعودية أمل الشهراني موجة جدل جديدة، بعد نشرها صورة سيلفي جمعتها بأطفالها في البحر.

وظهرت أمل الشهراني في الصورة مرتدية ملابس البحر “البكيني”، الأمرالذي رآى فيه متابعون تعمداً منها للشهرة وإثارة الجدل بمواقع التواصل .

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. "قالت جسمي نار وانا حرة فيه".. السعودية " أمل الشهراني " تنشر صورها عارية وقطرات الماء تتساقط على صدرها المثير ..شاهد

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وفي تعليقه على الصورة التي نشرتها أمل الشهراني، قال مغردّ: “جمال المرأه بحشمتها اذا فقدت ذهب الجمال ..”.

وتساءلت مغردة عن السبب الذي يدفع السعوديات للتحرر بعد خروجهن من السعودية وقالت: “فيه شي ملاحظته ليه السعوديات لاطلعن برا انهبلن ؟ معقوله كل هذا كبت وحرمان !”.

وانتقد آخر ملابس أمل الشهراني، واعتبر أن ابنها محتشم أكثر منها: “الولد محتشم أكثر من أمه … زمن كل شيء فيه انقلب”.

ومؤخراً، أحدثت أمل الشهراني ضجّة عبر مواقع التواصل بعد تداول مقطع فيديو لها ظهرت فيه من صالة الجيم الرياضية وهي توجه رسالة للمرأة، مطالبة إياها بأنها لا تحتاج لأن تتفسخ لكي تكون امرأة رياضية، موضحة أن المرأة تستطيع أن تكون رياضية وتحصل على جسم جيد حتى وهي ترتدي حجابها.

وتعد أمل الشهراني ناشطة سعودية وتقود حملة داخل المملكة لتوعية السيدات بحالات العنف التي يتعرضن لها، ولاقت حملتها تأييدا واسعا داخل المملكة، بينما هاجمها قسم آخر وتراشقت عليها الاتهامات وأثارت الكثير من الجدل عبر موقع تويتر.

يشار إلى أن أمل الشهراني هي أول سعودية نجحت في بطولة الكروسوفت العالمية عام 2010 في أمريكا.