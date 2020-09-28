شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الفنانة "هيفا وهبي" تعود من جديد للفضائح قامت بالرقص مع أحد المشاهير بفستان أحمر أظهرت فخذيها ومؤخرتها البارزة بشدة والمفاجأة من هذا الذي رقصت معه وتلذذ بها...(صور+فيديو). والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم -

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-----------------------�طفت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي الأنظار بإطلالتها الجديدة، التي ظهرت فيها مرتدية فستاناً أحمر، من شخصية "رانيا" في مسلسل "​أسود فاتح​.

ونشرت هيفا عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة لها بإطلالتها بالفستان الأحمر، وعلّقت: رانيا في الأحمر.. أسود فاتح".

كما نشرت هيفا مقطع فيديو جمعها بالممثل السوري ​معتصم النهار​، في مشهد رومانسي من المسلسل، وهما يرقصان على أنغام أغنية "Summer Time"، وعلّقت: "يُسمعني حينَ يراقصُني كلمات ليست كالكلمات".

الفيديو في الرابط التالي

