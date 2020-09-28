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صنعاء - ياسمين الخيامي - بشرى سارة...مصر تتدخل لفتح المطارات اليمنية وشركة الطيران المصري ستنقل المسافرين باسعار رخيصة جداً

سيبدأ الطيران مصري تدشين رحلات ركاب من والى العاصمة المصرية القاهرة من عدن.

وقالت مصادر ملاحية لصحيفة "عدن الغد" ان طيران الاسكندرية سيبدا

تسيير رحلاته إلى عدن ومنها إلى القاهرة ابتدأ من تاريخ 3 اكتوبر.

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بشرى سارة...مصر تتدخل لفتح المطارات اليمنية وشركة الطيران المصري ستنقل المسافرين باسعار رخيصة جداً

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المصادر اوضحت ان الرحلات ستكون بمعدل رحلة يومية إلى عدن ورحلتين إلى مطار سيئون .

و الإسكندرية للطيران هي شركة طيران مصرية خاصة، يقع مقرها الرئيسي في مدينة الإسكندرية ثاني أكبر المدن المصرية، وتتخذ من مطار الإسكندرية الدولي مركزاً لعملياتها بالإضافة إلى مركزها الثاني في مطار القاهرة الدولي، تأسست الشركة في أغسطس 2006، وبدأت عملياتها رسمياً في أبريل 2007، تسّير الإسكندرية للطيران العديد من الرحلات المنتظمة والعارضة إلى العديد من الوجهات في دول الشرق الأوسط والخليج العربي، وتستخدم الشركة طائرتين من طراز بوينغ 737. ومازلت الشركة قائمه بتأجير طائره في السودان مع شركه مارسلاند وتقوم حاليا بالحصول علي الخط المنتظم مره ثانيه والعودة بشكل قوي في السوق المصري

عدن الغد