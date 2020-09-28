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صنعاء - ياسمين الخيامي - الاطاحة بقائد الحزام الامني في عدن من منصبه ( نص القرار + صورة )

أصدر العميد محسن الوالي قائد ألوية الدعم والإسناد والأحزمة الامنية قرارا بتكليف قائدا جديدا لقوات الحزام الأمني بالعاصمة عدن.

ونص القرار رقم 20 للعام 2020 على تكليف العميد جلال ناصر الربيعي قائدا لقوات الحزام الأمني في عدن.

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الاطاحة بقائد الحزام الامني في عدن من منصبه ( نص القرار + صورة )

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كما نص على تنفيذ القرار من قبل الجهات المعنية وإلغاء أي قرار سابق.