الملك سلمان يقطع "وعد تاريخي" نحو اليمن واليمنيين

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يزيد بن سلمان - شبوة - أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عدم تخلى المملكة العربية السعودية عن الشعب اليمني حتى يستعيد كامل سيادته واستقلاله من الهيمنة الإيرانية، داعيا لموقف دولي حازم من أنشطة نظام إيران التوسعية وأنشطته الإرهابية. وقال في كلمة المملكة أمام أعمال الدورة 75 لانعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أن النظام الإيراني لا يعبأ باستقرار الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن السعودية مدت يدها للسلام مع إيران وتعاملت معها طوال عقود بإيجابية، "علمتنا التجارب مع النظام الإيراني أن الحلول الجزئية لا توقف تهديداته". كما أضاف "العالم يرى مرة بعد أخرى زيادة أنشطة نظام إيران التوسعية وأنشطته الإرهابية"، مضيفاً أن النظام الإيراني استهدف المنشآت النفطية السعودية العام الماضي. و أكد الملك سلمان أن السعودية لن تتهاون في الدفاع عن أمنها الوطني، ولن تتخلى عن الشعب اليمني الشقيق حتى يستعيد كامل سيادته واستقلاله من الهيمنة الإيرانية، وقال "مستمرون في دعم جهود المبعوث الأممي إلى اليمن". وتابع "الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران تهدد أمن الملاحة البحرية الدولية، ومستمرة في استهداف المدنيين في اليمن والسعودية".

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