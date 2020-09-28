شكرا لبحثكم عن خبر الإئتلاف اليمني للتعليم للجميع يكرم أوائل طلاب الصف التاسع بمحافظة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

برعاية أحمد حامد لملس محافظ محافظة عدن و في إطار حملة العودة إلى المدارس أقام الإئتلاف اليمني للتعليم للجميع اليوم في كلية الآداب مهرجان تكريم أوائل طلبة الصف التاسع أساسي للعام الدراسي( 2019- 2020) بمدارس محافظة عدن و ذلك بالشراكة مع الإتحاد الوطني لتنمية الفئات الأشد فقرٱ .

و في حفل التكريم الذي حضره أيمن محمد ناصر وكيل وزارة الإعلام و أيوب أبو بكر مدير مكتب الشؤون الإجتماعية و العمل بمحافظة عدن و عدداً من أولياء أمور الطلاب و الطالبات المتفوقين أكد عبد القاهر الحميدي رئيس الدائرة الإعلامية في الإئتلاف اليمني للتعليم للجميع على أهمية هذا التكريم الذي يحرص الإئتلاف على إقامته بشكل سنوي لغرض تشجيع المتفوقين من طلبة التعليم الأساسي ، مشيراً إلى أن الإئتلاف اليمني للتعليم للجميع يحرص على إقامة الشراكات الفاعلة مع منظمات المجتمع المدني من أجل الإسهام في خلق وعي مجتمعي يؤيد و يناصر قضايا التعليم للجميع خصوصٱ الفئات الفقيرة و المرأة و الأشخاص ذوي الإعاقة لافتاً إلى أن تفوق هؤلاء الطلاب يبشر بغد أفضل ومستقبل أجمل لهذا الوطن الغالي.

موضحاً أن تكريمهم اليوم ما هو إلا نموذج بسيط لمبادلتهم العطاء بالوفاء ورسالة لكل من سيعطي لوطنه وأمته عملاً متميزاً في مجال العلم و الإنتاج.

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من جانبه أشاد أيوب أبوبكر مدير عام مكتب الشؤون الإجتماعية و العمل بالدور الكبير الذي يقوم به الإئتلاف اليمني للتعليم للجميع في العديد من القضايا الهامة المتعلقة بالتعليم و التي من أهمها دعوة الإئتلاف للتعليم المجاني و الإلزامي لجميع فئات المجتمع بالإضافة إلى تأكيده على جودة التعليم الأساسي و ضرورة مكافحة الأمية بين الكبار و كذا الحد من عمالة الأطفال و تسربهم من العملية التعليمية .

من جانبها أكدت د. رضية با صمد نائب عميد كلية الآداب للشؤون التطبيق العلمي وخدمة المجتمع على أهمية هذا الحفل الذي يزيد الطلاب إصرارٱ على النجاح وبذل المزيد من الجهود في سبيل التحصيل العلمي والإسهام في بناء وتنمية الوطن .

معبرة عن شكرها لدور أسر الأوائل و المعلمين و المعلمات و إدارات المدارس التي خرج منها هؤلاء الأوائل بهذا المستوى المتقدم .

هذا و شهد الحفل تقديم عدد من الفقرات الفنية المتميزة بالأنا