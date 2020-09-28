شكرا لبحثكم عن خبر ضمن برنامج "مساهمتي تنمية" رنين اليمن تفتتح المرحلة التدريبية الثالثة بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

ضمن برنامج" مساهمتي تنمية" و بدعم من بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن . افتتحت مؤسسة رنين!اليمن يوم أمس السبت بعدن المرحلة التدريبية الثالثة والتي جاءت بعنوان " المناصرة وكسب التأييد وحشد الموارد" و تستمر لمدة 10 أيام، يشارك فيها 40 شاب وشابة من محافظة عدن.

مــن جانبه أشار ضابط المشروع " بأن تنفيذ مثل هذه الورش التدريبية يهدف إلى دعم الناشطين الشباب لزيادة فهمهم بأهمية دور المناصرة في تمكين الشباب للمشاركة والتأثير في عملية صنع القرار. كما تهدف إلى إكسابهم مهارات التشبيك مع المجتمع المدني والمحلي لدعم قضايا المناصرة.

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وأضاف قائلا"تبرز أهمية هذا التدريب بأنه سيمكن الشباب من معرفة الأولويات التنموية التي سيتم العمل عليها في المرحلة القادمة اثناء تنفيذ المبادرات المجتمعية التي سيعمل على قيادتها الشباب في كل من المحافظات الأربعة المستهدفة في البرنامج والتي سيتم تمويلها من قبل مؤسسة رنين!اليمن ".

يذكر أن البرنامج التدريبي يستمر لمدة عام، ويستهدف ١٦٠ شاب وشابة من محافظات عدن، تعز، حضرموت، مأرب وسيتم خلاله تنفيذ عدة ورش تدريبية حول مواضيع (تحديد احتياجات المجتمع – المناصرة وكسب التأييد وحشد الموارد– القيادة – إدارة المشاريع التنموية- الحوكمة والحكم المحلي).

وبالتوازي مع الجزء التدريبي للمشروع، سوف يعمل المشتركون في البرنامج على تنفيذ مبادرات تطوعية والتنسيق مع المجالس المحلية والمنظمات الغير حكومية في المحافظات مختلفة، ومن المؤمل أن يسهم العمل ضمن برنامج (مساهمتي تنمية) في تمكين الشباب من تحقيق قدر أكبر من الفاعلية من أجل تحسين الظروف المعيشية والخدمات الأساسية وتطوير بيئة المساءلة.