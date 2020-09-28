شكرا لبحثكم عن خبر بالصورة الشيخ صادق الأحمر يرفع الراية “الخضراء” مسلما أمره للحوثيين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بعد ان تداول ناشطون صوراً للشيخ الاحمر وهو يتوسط اشخاصاً ويرتدي معهم الوشاح الاخضر واشارت تلك الأنباء ان الصورة التقطت للشيخ صادق الاحمر أثناء احتفاله مع قيادة الحوثيين بذكرى انقلاب المليشيا على الدولة وسيطرتها على العاصمة صنعاء

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