شكرا لبحثكم عن خبر الحزمي يكذب عودة زميله الإصلاحي دحابة الى صنعاء لأنه لم يخرج منها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف قيادي بارز في حزب الاصلاح وعضو في مجلس النواب عن الحزب حقيقة عودة القيادي فؤاد دحابة إلى صنعاء.

ويأتي هذا بعد أنباء شائعة عن عودة القيادي الإصلاحي دحابة إلى صنعاء بعد تنسيق مع ميليشيا الحوثي.

وبحسب الشائعات فإن دحابة يرغب في تشكيل حزب إصلاحي تابع لميليشيا الحوثي.

Advertisements

وأكدت مصادر خاصة للمشهد اليمني أن البرلماني الإصلاحي فؤاد دحابة لم يخرج من بيته من صنعاء حتى يعود إليها.

وأشارت المصادر إلى أن دحابة يعاني من حصار ومضايقات خانقة من قبل الميليشيا الحوثية في صنعاء.

ويجدر الاشارة إلى أن دحابة قدم أرسل ابنه خالد إلى الجبهة ليرتقي إلى ربه شهيدا في محافظة مأرب خلال المعارك العسكرية مع ميليشيا الحوثي في العام 2015.