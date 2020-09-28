شكرا لبحثكم عن خبر شاهد بالفيديو.. عبدالملك الحوثي يسيء للرسول الكريم ويصفه بأنه كان ’’رجل مشاكل’’ والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
تداول ناشطون يمنيون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لزعيم المليشيا الانقلابية عبدالملك الحوثي، وهو يسيئ للرسول الكريم (ص)، في إحدى خطبه، ويصفه بأنه كان ’’رجل مشاكل’’.
وعبر النشطاء عن غضبهم واستهجانهم من كلام عبدالملك الحوثي وإساءته للنبي الكريم، ووصفه له بهذا الوصف، وهو صاحب الخلق العظيم صلى الله عليه وسلم.
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