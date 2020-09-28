شكرا لبحثكم عن خبر شاهد بالفيديو.. عبدالملك الحوثي يسيء للرسول الكريم ويصفه بأنه كان ’’رجل مشاكل’’ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تداول ناشطون يمنيون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لزعيم المليشيا الانقلابية عبدالملك الحوثي، وهو يسيئ للرسول الكريم (ص)، في إحدى خطبه، ويصفه بأنه كان ’’رجل مشاكل’’.

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وعبر النشطاء عن غضبهم واستهجانهم من كلام عبدالملك الحوثي وإساءته للنبي الكريم، ووصفه له بهذا الوصف، وهو صاحب الخلق العظيم صلى الله عليه وسلم.

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