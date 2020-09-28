شكرا لبحثكم عن خبر شاهد بالصور..تكدس آلاف المغادرين اليمنيين في ”الوديعة” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر مطلعة، اليوم الأحد، أن الآف اليمنيين المسافرين متكدسين بمنفذ الوديعة.

وذكرت المصادرأن الاف المغادرين اليمنيين الى المملكة العربية السعودية ينامون في العراء بالقرب من منفذ الوديعة.

وأشارت المصادر إلى أنه تم حجز المغادرين من بعد الظهر ومنعهم من الدخول الى المنفذ من قبل نقطة عسكرية تبعد حوالي عشرة كيلو عن المنفذ في ظل انعدام وجود مطاعم ودورات مياه.

وارجعت المصادر السبب إلى كثافة عدد المغادرين.

ودعت المصادر إلى وضع حلول عاجلة وأهمها زيادة عدد ساعات صلاحية فحص كورونا الى أكثر من 48 ساعة.

يأتي ذلك، فيما يهدد إنتهاء مدة فحوصاتهم بشأن فيروس كورونا والتي يشترط بأن لايكون مضى عليها 48 ساعة.

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