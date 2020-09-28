شكرا لبحثكم عن خبر محلل عسكري: الشرعية أفشلت اتفاق الرياض والخاسر الجنوبيين والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أكد محلل وخبير عسكري جنوبي أن الحكومة اليمنية أفشلت اتفاق الرياض الذي ترعاه المملكة العربية السعودية للتهدئة في جنوب اليمن بين الشرعية والمجلس الانتقالي.
وقال العميد خالد النسي في تدوينة له على"تويتر" الشرعية عبارة عن أداة رخيصة ولا تستطيع أن تخرج عن طور سيدها.
وبين النسي وبالتالي عندما نقول أن الشرعية أفشلت اتفاق الرياض نعطيها أكبر من حجمها والحقيقة أن قائدة التحالف قادرة أن تضغط على الشرعية إذا تريد النجاح للاتفاق.
واختتم النسي بالقول:" الجميع يريدون الوضع هكذا والخاسر الجنوبيين لأنهم لا يفهمون.
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