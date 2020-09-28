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محلل عسكري: الشرعية أفشلت اتفاق الرياض والخاسر الجنوبيين

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يزيد بن سلمان - شبوة - أكد محلل وخبير عسكري جنوبي أن الحكومة اليمنية أفشلت اتفاق الرياض الذي ترعاه المملكة العربية للتهدئة في جنوب اليمن بين الشرعية والمجلس الانتقالي.

 

وقال العميد خالد النسي في تدوينة له على"تويتر" الشرعية عبارة عن أداة رخيصة ولا تستطيع أن تخرج عن طور سيدها.

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وبين النسي وبالتالي عندما نقول أن الشرعية أفشلت اتفاق الرياض نعطيها أكبر من حجمها والحقيقة أن قائدة التحالف قادرة أن تضغط على الشرعية إذا تريد النجاح للاتفاق.

 

واختتم النسي بالقول:" الجميع يريدون الوضع هكذا والخاسر الجنوبيين لأنهم لا يفهمون.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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