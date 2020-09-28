شكرا لبحثكم عن خبر الجيش الجنوبي يغلق ثلاث بوابات لموانئ رئيسية في العاصمة المؤقتة عدن .. صور والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أغلق عسكريون يمنيون متقاعدون، الأحد، ثلاث بوابات لموانئ رئيسية في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب)، للمطالبة بمعاشاتهم المتأخرة منذ بداية العام الجاري.

وتأتي عملية الإغلاق هذه، بعد 85 يوما من الاعتصام الذي ينفذه مئات العسكريين المتقاعدين أمام مقر بوابة التحالف العربي في عدن، دون وجود أي حلول لمشكلتهم أو الاستجابة لمطالبهم.

وقال العقيد متقاعد محمد علي عثمان، أحد المشاركين في الاعتصام، للأناضول، إن "عسكريين متقاعدين أغلقوا بوابات 3 موانئ في عدن هي: الزيت بحي البريقه، والحاويات بحي كالتكس، والمعلا بحي المعلا".

ونهاية أغسطس/ آب المنصرم، أغلق العسكريون أنفسهم، البوابة الرئيسيّة لمقر التحالف العربي، غربي عدن، ولا زالت مغلقة حتى اليوم.

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وتابع العقيد عثمان: "تم توزيع العسكريين المتقاعدين المعتصمين على 3 مجموعات أغلقت كل مجموعة البوابات الرئيسية للموانئ، في إطار الضغط لتلبية مطالبنا".

وحذر من أن المعتصمين سيصعدون من احتجاجهم خلال الفترة القامة، عبر إغلاق مطار عدن الدولي والبنك المركزي اليمني، حتى يتم الاستجابة لكافة مطالبهم.

ويطالب المعتصمون الحكومة والتحالف العربي بسرعة صرف معاشاتهم المتأخرة منذ يناير/كانون الثاني الماضي، بحسب المصدر ذاته .

ويعاني المئات من القادة العسكريين المتقاعدين والجنود المسرحين، من أوضاع معيشية صعبة جراء تأخر معاشاتهم الشهرية، وارتفاع الأسعار تزامنًا مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تفتك بحياة الملايين من الشعب اليمني جراء الحرب الدائرة في البلاد منذ 6 أعوام.