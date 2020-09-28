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شكرا لبحثكم عن خبر في ابين: قتل صديقه قبل ثلاثة أشهر ودفنة .. ثم أعترف"تفاصيل وصور" والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - عثرت قوات الحزام الأمني بأبين، يوم السبت، على جثة شاب مختفي منذ 3 أشهر.
وتوصلت القوات إلى جثة الشاب محسن نايف محمد عبد الله (16 عاما)، بعد القبض على قاتله وهو منصور عبد الله سالم امبو(45 عاما) من حلمة خنفر.
واعترف الجاني بارتكاب جريمته قبل 3 أشهر، ودفن جثة المجني عليه بين أبين وعدن.
وقامت قوات الحزام الأمني بإخراج الجثة المتحللة ونقل القاتل للسجن المركزي بزنجبار.
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