شكرا لبحثكم عن خبر في ابين: قتل صديقه قبل ثلاثة أشهر ودفنة .. ثم أعترف"تفاصيل وصور" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عثرت قوات الحزام الأمني بأبين، يوم السبت، على جثة شاب مختفي منذ 3 أشهر.

وتوصلت القوات إلى جثة الشاب محسن نايف محمد عبد الله (16 عاما)، بعد القبض على قاتله وهو منصور عبد الله سالم امبو(45 عاما) من حلمة خنفر.

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واعترف الجاني بارتكاب جريمته قبل 3 أشهر، ودفن جثة المجني عليه بين أبين وعدن.

وقامت قوات الحزام الأمني بإخراج الجثة المتحللة ونقل القاتل للسجن المركزي بزنجبار.