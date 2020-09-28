شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس الوزراء يرأس اجتماع لمحافظي المحافظات لمناقشة الأوضاع الخدمية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

ترأس رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اجتماع ضم عدد من محافظي المحافظات، لمناقشة التحديات والصعوبات في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، خاصة في الجوانب الخدمية، وتم التوافق على مجموعة قرارات لحلها وفقا للأولويات القائمة والامكانيات المتاحة وفي مقدمتها المرتبات والكهرباء والمياه.



وتدارس الاجتماع المنعقد عبر الاتصال المرئي عن بعد، تكامل الاجراءات المركزية والمحلية، لمواجهة التحديات القائمة بما فيها الخدمية والأمنية والصحية والتعليمية والاقتصادية وتخفيف التداعيات التي تواجه المواطنين في معيشتهم وحياتهم اليومية، واستمرار الإجراءات لمواجهة جائحة وباء كورونا.

كما تم التطرق الى تصويب العمل الإداري في المحافظات وضبط وتنمية الإيرادات، ومعالجة أسباب القصور في انتظام الخدمات واتخاذ إجراءات حازمة لتشخيص مكامن الفساد ومعالجة حالاته، إضافة الى تطبيع الأوضاع الأمنية وغيرها من المواضيع.

وفي مستهل الاجتماع نقل رئيس الوزراء الى المحافظين تحيات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، وتقديره لما يبذلونه من جهود في ظل هذه الظروف الاستثنائية، وكذا التهاني بمناسبة احتفالات شعبنا بالعيد الوطني الـ 58 لثورة 26 سبتمبر الخالدة والعيد الـ 57 لثورة 14 أكتوبر المجيدة.. مؤكدا دعم الحكومة الكامل للسلطات المحلية في اجراءاتها وتقديم كل ما يمكن من اسناد لانجاح جهودها في تطبيع الأوضاع وتحسين الخدمات وبما يتناسب مع خصوصية كل محافظة واحتياجات مواطنيها الملحة.

ووضع الدكتور معين عبدالملك، المحافظين امام صورة شاملة عن الأوضاع الراهنة بجوانبها الاقتصادية والسياسية والعسكرية والأمنية والخدمية والتوجيهات التي أصدرها مؤخرا لمعالجة مشكلة الكهرباء في عدد من المحافظات، إضافة الى الخطوات التي تم إنجازها لتطبيق الية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض.. مشيرا الى ان استكمال تشكيل الحكومة الجديدة وعودتها الى ارض الوطن لممارسة مهامها سيحل كثير من الإشكالات القائمة ويذلل الصعوبات القائمة امام المحافظين وفق مبدأ تكامل الجهود بما يصب في مصلحة المواطنين وينعكس بشكل مباشر على معيشتهم وحياتهم اليومية.. مؤكدا ان هناك خطوات مهمة يجري تنفيذها في الشق العسكري والأمني المنصوص عليها في الية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض والتي من شانها التسريع بتشكيل الحكومة الجديدة في اقرب وقت ممكن.

وأشاد رئيس الوزراء بالدور المحوري الذي تلعبه السلطات المحلية في هذا الظرف الاستثنائي، خاصة في عدن ومأرب، ودعم الحكومة لقيام المحافظين بمسؤولياتهم والرقابة على اعمالهم .. مشددا على ضرورة عدم التغافل عن معركة اليمن والعرب الأساسية والمصيرية ضد مليشيا الحوثي الانقلابية واستكمال انهاء الانقلاب واستعادة الدولة.

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وقال أن "الوقت للعمل ومواجهة التحديات الصعبة، ووفق اهداف واضحة ومحددة تلبي احتياجات المواطنين بموجب التوجهات العامة للدولة، والتمسك بالعمل وفق خيارات الدولة وفي اطار مؤسساتها".

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة تركيز الجهود لتحسين الخدمات وتحقيق الامن والاستقرار، وتوفير الأجواء الملائمة لاعادة الاعمار ومعالجة الأوضاع الإنسانية.. مشيرا الى ان حكومة الكفاءات السياسية الجديدة وبناءا على التشاور مع القوى والمكونات السياسية المشاركة فيها، اعدت جملة من الأولويات وعازمة على المضي بنهج مختلف يعالج التحديات ويحقق العدالة والانصاف لجميع المحافظات وابنائها.

وعبر محافظو المحافظات عن تقديرهم الكبير للجهود الاستثنائية التي يبذلها رئيس الوزراء والتواصل اليومي والمستمر معهم للاطلاع على الأوضاع أولا بأول وتذليل الصعوبات امامهم وفق الإمكانات المتاحة.. مؤكدين ضرورة التعجيل بتشكيل الحكومة الجديدة وعودتها الى ارض الوطن والتطبيق العاجل لجميع بنود آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، بما ينعكس على تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة ويوحد الجهود لاستكمال انهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.

وقدم محافظ عدن احمد حامد لملس، تقرير عن مختلف الأوضاع في العاصمة المؤقتة والجهود المبذولة للتعامل معها بالتنسيق مع رئيس الوزراء وسير تنفيذ التوجيهات التي أصدرها بخصوص معالجة مشكلة الكهرباء، إضافة الى التحديات القائمة في مرتبات العسكريين والمقترحات لمعالجتها والجوانب المطلوب دعم الحكومة .

كما تطرق محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة الى المعركة الجارية مع مليشيات الحوثي الانقلابية على اطراف المحافظة والصمود الأسطوري للجيش الوطني والقبائل والمقاومة الشعبية في افشال المخططات الحوثية وسحق هجماتها واستعادة زمام المبادرة، حتى استكمال انهاء الانقلاب واستعادة العاصمة صنعاء وتحرير كل شبر في الوطن .. لافتا الى جهود السلطة المحلية للتعامل مع النازحين وكذا توفير الخدمات والجوانب التنموية المختلفة.

وتحدث في الاجتماع محافظي تعز نبيل شمسان، وشبوه محمد صالح بن عديو والمهرة محمد علي ياسر، وابين اللواء ابو بكر حسين، والضالع اللواء علي مقبل صالح، والحديدة الدكتور الحسن طاهر، وسقطرى رمزي محروس، والأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة لحج عوض الصلاحي، حول جهود السلطات المحلية للقيام بواجباتها والتحديات التي تواجهها والرؤى والأفكار لتعزيز التعاون والتنسيق المركزي والمحلي لتجاوزها، إضافة الى الأوضاع في كل محافظة واحتياجاتها ذات الأولوية.

شارك في الاجتماع وزير الادارة المحلية في حكومة تصريف الاعمال، عبدالرقيب فتح، وامين عام مجلس الوزراء، حسين منصور