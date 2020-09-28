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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ عدن يرأس إجتماعاً موسعاً لقيادة الغرفة التجارية ورجال الأعمال والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 سبتمبر 2020
عدن - الخليج 365
أكد محافظ العاصمة عدن الأستاذ أحمد حامد لملس على أهمية وقوف التجّار ورجال الأعمال في العاصمة إلى جانب السلطة المحلية في هذه المرحلة الاستثنائية.
جاء ذلك خلال ترأسه الاجتماع الموسع الذي عُقد اليوم الإثنين الذي ضم قيادة الغرفة التجارية والصناعية ورجال الأعمال في العاصمة عدن.
وخاطب لملس المشاركين في الاجتماع قائلاً:" أنتم بالنسبة لنا مجلس استشاري، نستطيع من خلاله تقويم عملنا ونستعين به في حل ووضع الحلول للكثير من المشكلات وخصوصا الاقتصادية منها، ونريد معا أن نوجّه رسالة للعالم أن عدن بيئة مناسبة لممارسة العمل التجاري، وبيئة مناسبة للاستثمار، ومصدر أمان وطُمأنينه للمستثمرين".
وفي الاجتماع، تحدث الشيخ أبوبكر باعبيد رئيس الغرفة التجارية بالعاصمة عدن وعدد من رجال الأعمال، مستعرضين أبرز القضايا المعيقة لعملية الاستثمار، والتي كانت سبباً في تعطيل دوران عجلة الاقتصاد الوطني.
وطرح تجّار العاصمة عدن عدداً من المشكلات على طاولة الاجتماع، ومنها ارتفاع الرسوم الجمركية في ميناء عدن، وارتفاع أسعار النقل والمناولة والجبايات غير القانونية في نقاط التفتيش، ومشكلة الأراضي، وغيرها من المشكلات التي تضع تكاليفاً إضافية على أسعار السلع التجارية، وبالتالي تحميل المواطن أعباءً إضافية.
وخرج الاجتماع بجُملة من التوصيات، أبرزها الاعداد لعقد اجتماع بين التجّار وعدد من الجهات المعنية، أبرزها مؤسسة موانئ خليج عدن، وإدارة المنطقة الحرة والجمارك والضرائب والحزام الأمني وأراضي وعقارات الدولة ومكتب التجارة والصناعة لبحث ووضع حلولٍ مناسبة لجميع المشكلات التي تم مناقشتها في الاجتماع
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