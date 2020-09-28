أشهر فنان في السعودية ينجو من الموت وزوجته تكشف التفاصيل ؟

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عدن - ياسمين التهامي - نجا الفنان السعودي خالد سامي من خطر كبير هدد حياته، بنجاح عملية زراعة كبد أجريت له مطلع الاسبوع الجاري . وأعلنت عائدة العتيبي زوجة الفنان عبر “تويتر” نجاح العملية، معربة عن شكرها وتقديرها لكل من سأل واطمأن على صحة زوجها. Advertisements وناشد الفنان السعودي ناصر القصبي عبر حسابه على موقع “تويتر” السلطات التدخل العاجل لإنقاذ حياة سامي بزراعة كبد له. وتفاعل وزير الحرس الوطني السعودي الأمير عبد الله بن بندر مع الحالة الصحية لسامي، وأمر بعلاجه في مستشفيات الحرس الوطني. المصدر: وكالات

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