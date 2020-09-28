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قيادي في الحرس الثوري يكشف معلومات هامة بشأن الدعم الإيراني العسكري لليمن

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – طهران

ابدى مساعد شؤون التنسيق في حرس الثورة الاسلامية الايرانية العميد محمد رضا نقدي، استعداد بلاده لتقديم الدعم العسكري اللازم لليمن من أجل التصدي للعدوان الامريكي السعودي على اليمن.
وأكد العميد نقدي في حوار مع التلفزيون الايراني ان بلادة مستعدة لإرسال قواتها الى اليمن في حال طلبت القيادة اليمنية من ايران ذلك ووافق المجلس الاعلى للأمن القومي في ايران على تقديم الدعم، مستطرقاً ان الشعب اليمني يمتلك القدرة على مواجهة العدوان.
ولفت الى ان القيادة اليمنية سبق وأن اكدت عدم حاجتها للدعم السكري وبانهم يمتلكون القوات اللازمة.
وقال: هم لم يطلبوا منا المساعدة لان طبيعة الحرب هنالك مختلفة.

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