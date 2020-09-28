رصد 263 خرقا لقوى العدوان بالحديدة وغارات سعودية تطال عدة محافظات

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - من الارشيف الخليج 365 – محافظات سجلت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بمحافظة الحديدة 263 خرقاً خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضح مصدر في غرفة العمليات أن الخروقات شملت استحداث تحصينات قتالية في الجبلية والدريهمي، وتحليق طائرات حربية وتجسسية في أجواء كيلو16 والمدينة والمنظر والتحيتا وحيس والفازة والجبلية. ولفت إلى أن قوى العدوان استهدفوا مدينة الدريهمي بتسع قنابل من طائرات تجسسية وارتكبوا 56 خرقا لأكثر من ستمائة صاروخ وقذيفة و186 خرقا بالأعيرة النارية. من جانبه شن طيران العدوان السعودي اليوم الاثنين، سلسلة غارات على عدد من المحافظات. Advertisements ففي محافظة مارب شن طيران العدوان 7 غارات على مديرية صرواح و3 غارات على مديرية رحبة. وفي محافظة صنعاء شن طيران العدوان غارتين على نقيل الوتدة بمديرية خولان الطيال. وفي صعدة شن طيران العدوان غارة على مديرية باقم. أما في عسير فشن طيران العدوان غارتين على الربوعة. وفي نجران شن طيران العدوان غارة على الشبكة.

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