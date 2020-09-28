النيابة تحيل قضية مقتل الأغبري إلى المحكمة

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء
أكد مصدر قضائي بمكتب النائب العام، أنه تم استكمال إجراءات التحقيق في قضية واقعة مقتل المجني عليه عبدالله قائد عبد الله الأغبري.
وأوضح المصدر في تصريح لوكالة الأبناء اليمنية (سبأ) أن نيابة شرق الأمانة أحالت ملف القضية الخاصة بالمتهمين عبدالله حسين ناصر السباعي وسبعة آخرين، في هذه الواقعة إلى المحكمة للسير في إجراءات محاكمتهم وفقا للقانون.
وكانت الأجهزة الأمنية بأمانة العاصمة ضبطت الجناة بتاريخ 27 أغسطس الماضي، بعد أن ثبت من خلال التحريات وجمع الاستدلالات ومنها تسجيلات كاميرا المراقبة أن المجني عليه، تعرض للضرب المبرح والتعذيب في محل المتهم “السباعي” وآخرين، والذي كان يعمل فيه.
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