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عدن - ياسمين التهامي - طيران التحالف يصطاد قيادي حوثي رفيع متهم باغتيال ديبلوماسي سعودي.. الحوثيون يعلنون مصرعه بعد 4 أشهر من اصطياده !!

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ت مليشيا الحوثي الانقلابية، الاثنين 28 سبتمبر/أيلول، وفاة قيادي رفيع، متهم باغتيال دبلوماسي سعودي عام 2012م، بعد أربعة أشهر من إصابته. وبحسب وكالة "سبأ" بنسختها الحوثية، فإن القيادي حميد التوعري، المعين من قبل الميليشيا مديراً لمكتب التربية والتعليم في محافظة "ريمة"، توفي جراء إصابته في قصف لطيران التحالف تجمعا حوثيا بمحافظة الجوف (شمال شرق) أوائل يونيو الماضي. وفي بيان نعي نشرته الوكالة، قالت فيه ان ”التوعري“ أصيب بغارة للتحالف، وهو يسير قافلة مع عدد من قيادات محافظة ريمة لمقاتلي الجماعة في محافظة الجوف، وأكدت في بيان النعي ان الجماعة فقدت ”أحد القيادات التي عملت بإخلاص وتفان". وكان التحالف العربي قد نفذ غارة جوية أوائل يونيو الماضي استهدفت تجمعات ومواكب لمسلحين حوثيين، بعد خروجها من محافظة الجوف. وأسفرت الغارة عن مقتل أربعة من مدراء مدارس ومسؤولين في مكتب التربية والتعليم بمديرية "بلاد الطعام" في محافظة "ريمة"، وإصابة أربعة آخرين من مسؤولي التربية في محافظة ريمة، أثناء عودتهم من دورة تعبوية أقامها لهم الحوثيون في محافظة الجوف. وكان القيادي الحوثي "حميد قاسم التوعري" من بين المصابين في تلك الغارة، وهو أحد الذين تم اعتقالهم والتحقيق معهم بتهمة اغتيال الدبلوماسي السعودي، خالد العنزي، وسائقه اليمني، جلال شيبان، اللذان قتلا في نهاية نوفمبر 2012م.

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