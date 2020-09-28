شكرا لقرائتكم خبر عن ‘إسرائيل’’ تكشف عن الوزير الذي يمارس السرقة من هذه الدولة العربية (الاسم) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ‘إسرائيل’’ تكشف عن الوزير الذي يمارس السرقة من هذه الدولة العربية (الاسم)

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements صحيفة "معاريف"، أن رئيس أركان الجيش ووزير الحرب الإسرائيلي الأسبق موشي ديان، عكف على سرقة الآثار المصرية في سيناء. وفي تقرير نشرته الصحيفة أمس السبت، قال الصحفي عيدو ديسنتيك إن والده آريي الذي كان محررا لصحيفة "معاريف" ضبط أثناء خدمته في قوات الاحتياط، ديان وهو يسرق الآثار في سيناء، مشيرا إلى أن ديان أشرف على أعمال الحفر للكشف عن الآثار ثم أرسلها إلى بيته في تل أبيب. وكان موشي ديان يقوم، حسب المصدر نفسه،آ بالحفر بحثا عن الآثار في منطقة سرابيط الخادم الأثرية، التي تقع جنوب غرب سيناء، وتبعد بنحو 80 كيلومتراآ عن مدينة أبو زنيمة، وكان يحط بمروحيته في المناطق الأثرية، ويخفي الآثار في أكياس تمهيدا لنقلها إلى بيته. وعن سبب سكوت والده على هذه السرقات، قالآ ديسنتيك إن والده أخبره بأنهآ لم يقم بنشر موادآ حول سرقة ديان للآثار من سيناء بحجة أن إسرائيل تحتاجه "وأنه سندنا وأملنا"، منبها إلى أن "معاريف" لم تكتب عن سرقات ديان إلا فيآ 1981، بعد اعتزاله العمل السياسي. وحسب الصحيفة، فقد قامت إسرائيل عند احتلالهاآ سيناء للمرة الأولى عامآ 1956آ بسرقة الآثار من سرابيط الخادم، حيث تم شحنها إلى قسم الآثار في القدس المحتلة. المصدر: وكالات

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ‘إسرائيل’’ تكشف عن الوزير الذي يمارس السرقة من هذه الدولة العربية (الاسم) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.