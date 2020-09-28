شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات متسارعة في معارك مأرب وطيران التحالف يتدخل !! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تطورات متسارعة في معارك مأرب وطيران التحالف يتدخل !!

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ت مصادر ميدانية، الاثنين 28 سبتمبر/أيلول، باشتداد المعارك (المستمرة دون توقف منذ أكثر من شهر)، في جبهات "نجد المجمعة"، وحدود مديرية "رحبة جبل مراد" ومديرية "العبدية" جنوب محافظة مأرب (شرقي اليمن). وقالت المصادر، إن أكثر من 15 حوثيا قتلوا في كمائن واشتباكات بمديريتي "رحبة" المتاخمة لجبل مراد و"العبدية"، بينهم كبير مشرفي "قانية" المنتمي لمحافظة صعدة ويدعى "أبو أحمد" وعدد من القادة الميدانيين. وفي جبهة صرواح (غرب)، قالت مصادر عسكرية ان معارك عنيفة اندلعت بين قوات الجيش الوطني، ومليشيا الحوثي الانقلابية أسفرت عن مقتل 10 مم عناصر المليشيا وجرح آخرين. وتشيع مليشيا الحوثي، بشكل يومي، عشرات القتلى ممن سقطوا في مواجهات مع الجيش في عدة جبهات خصوصا جبهات مأرب والجوف المشتعلة منذ نحو شهرين. وأكدت المصادر ان طيران التحالف شن عدة غارات جوية استهدفت مواقع المليشيا في "صرواح" بالاضافة الى تدمير تعزيزات عسكرية في خولان كانت قادمة من صنعاء باتجاه "صرواح".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تطورات متسارعة في معارك مأرب وطيران التحالف يتدخل !! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.