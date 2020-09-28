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عدن - ياسمين التهامي - أمريكا تضع هذا الشرط الوحيد مقابل رفع الحصار عن قطر.. وهكذا ردت الدوحة!!

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements القناة الإسرائيلية العبرية، عما وصفته "مصادر خليجية" قولها إن الولايات المتحدة تمارس ضغوطا على قطر، بهدفآ التطبيعآ مع إسرائيل، مقابل رفع دولآ الخليجآ الأخرى المقاطعة مع الدوحة، والمفروضة منذ ثلاثة أعوام.آ ونقلت صحيفة "القدس العربي" عن مصدر قطري تعقيبه أن بلاده ترفض هذا الطرح وترغب في الفصل بين المسألتين.آ وكان وزير خارجيةآ قطرآ الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قد شدد مساء أول أمس خلال لقائه مع جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح في الدوحة على موقف بلاده الداعي إلى تسوية القضية الفلسطينية بشكل عادل.آ وجدد الشيخ محمد موقف دولةآ قطرآ الداعي إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية "على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وعلى أساس حل الدولتين بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة".آ وأكدت الخارجية القطرية في بيان الأسبوع الماضي موقفها الثابت بإنهاء الاحتلال وإقامة دولةآ فلسطينآ وعاصمتها القدس ضمن قرارات الشرعية الدولة ذات الصلة.آ *القدس العربي

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