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عدن - ياسمين التهامي - شاهد.. موقف غير متوقع من فتاة في طريق عام بالسعودية يثير ضجة واسعة !!

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements مقطع فيديو موقف غير متوقع من فتاة في طريق عام بالمملكة العربية السعودية؛ ما أثار ضجة واسعة. وأظهر المقطع الذي تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، امرأة سعودية ركنت سيارتها على جانب طريق دائري سريع في المملكة من أجل تأدية فرض الصلاة. وظهرت المرأة في الفيديو وقد تلفحت بملابس سوداء غطت جسدها كله، وركنت سيارتها، تاركة مساحة بينها وبين الرصيف لتتمكن من الوقوف بأمان. وأثار المقطع ردود فعل متباينة فبعض المغردين انتقد تصرف المرأة التي قد تكون سببًا أو تعرضها لحادث خطير فيما أشاد الكثيرون بسلوكها القويم، ورغبتها في الحفاظ على الفروض، وأداء الصلاة في مواعيدها. وفي هذا السياق، قال أحدهم: "تركع لرب الكون.. لا يعجبكم هاذا المنظر صحيح ولكن يعجب الله وملائكته، حتى رجال الأمن عندما يشاهدونها سيحرسونها هاذا أنا متأكد منه وأولهم أنا على استعداد أقطع حركة السير بسبب أنها تركع للعزيز الجبار". فيما قال آخر: "الصلاة تصلي في أي مكان؛ أما في خط سريع.. تستاهل إنذار.. ومخالفة لا تزيد عن 500 ريال".

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