شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يعفي هذه الفئات من دفع الرسوم !! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements وزير الشؤون البلدية والقروية السعودي ماجد بن عبدالله الحقيل امس الأحد عن موافقة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز بإعفاء المستثمرين من سداد نسبة 25 بالمائة من القيمة الإيجارية لعقود إيجار العقارات البلدية لهذا العام بما يُعادل أجرة ثلاثة أشهر. وأوضح الحقيل أن هذه الموافقة تأتي في إطار الدعم غير المحدود من الدولة؛ لتخفيف آثار جائحة كورونا على القطاع الخاص وحماية المستثمرين من التعثر بما يضمن ديمومة المشاريع.

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