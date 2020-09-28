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عدن - ياسمين التهامي - أم تصاب بـ”سكتة قلبية” بعد أن ضبطها أولادها وهي تمارس الحب !!

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جديد اب برس

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كون أسوأ كابوس لأي زوجين أن يشاهدهما أطفالهما في وضع حميمي ، حتى إن من يتعرض لذلك يتمنى لو ابتلعته الأرض وقتها من فرط الخجل والإحراج. وهذا ما حدث مؤخرًا مع الأسترالية جيسيكا هود التي كادت تصاب بأزمة قلبية، عندما تفاجأت الأم لأربعة أطفال برؤية أبنائها لها مع شريكها وهما يمارسان الحب. وتذكرت هود التي لديها أكثر من 53600 متابع على تطبيق “إنستجرام”، كيف اعتقدت أنها كانت تعاني من سكتة قلبية عندما شاهدها أطفالها. آآ واستعادت الأم تفاصيل الموقف المحرج قائلة: “إنها الساعة 9:30 مساءً يوم الأربعاء، ما الخطأ الذي يمكن أن يحدث؟ القليل من المبتدئين لا يؤذي أحدًا، أليس كذلك؟ اعتقدت أن قلبي لا يدق بسرعة أكبر خلال هذه اللحظة الحميمة، ولكنني الآن على وشك الإصابة بالسكتة القلبية”. آآ وتابعت جيسيكا: “من المفترض أن يكونوا نائمين”، لكن أطفالها يندفعون إلى الغرفة، وإذا لم يسارع شريكها لتغطية الموقف “يمكن أن يكون أسوأ بكثير”، وفق ما نقلت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية. آآ وتدعي جيسيكا أنها لعبت دور ميتة في موقف كهذا، “حتى أنني رميت قليلاً من لساني من جانب فمي. نعم، لقد فعلت ذلكآآ بالفعل فقدت كرامتي وأي إحساس أيضًا خلال أكثر أوقاتي قيمة”. آآ أضافت: “كان كارل يبحث عن بطانية طار فوقي مثل باتمان بردائه، مخفيًا أي دليل على الفعل”. آآ تقول الأم إن أطفالها صغار لكنهم ليسوا أبرياء كما تريد. بعد لحظات، سأل أحد الأطفال: “ماذا تفعل؟” ،أجاب كارل “نحن نلعب قتال. أنا أدلك المومياء”. آآ وأضافت جيسيكا: “أخبرهم كارل بعد ذلك بالعودة إلى الفراش ويبدو أن فعل الحب الذي نمر به يمر دون أن يلاحظه أحد دون أي أسئلة. كان ذلك حتى سمعت أن ليلي تسير مع لوجان في الردهة، كانت أمي وأبي يضحكان يمارسان الجنس”. آآ ومنذ أن كتبت الأم عن اللحظة المحرجة، سارع الآلاف إلى التعليق. قال أحدهم: “يا إلهي تضحك بشدة أنا أبكي”. وأضاف آخر: “يا إلهي، هذا يبدو مضحكًا للغاية”. وعلق ثالث قائلاً: “أحبه واو”. وضع حميمي آآ وضع حميمي .