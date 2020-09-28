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عدن - ياسمين التهامي - عبد الباري عطوان‘‘ يكشف سر مخيف عن خطر الحوثيين على السعودية ودول الخليج !!

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements الكاتب الصحفي الفلسطيني رئيس تحرير صحيفة “رأي اليوم” عبد الباري عطوان، إن أمريكا وحلفائها العرب والإسرائيليون يعيشون حالة قلق بعد اثبات قوات أنصار الله اليمنية قدراتهم القتالية. آ واضاف عطوان في تغريدة رصدتها “وكالة الصحافة اليمنية” : ان اليمن بقوات “انصار الله” سيكون لها تأثير كبير في منطقة الخليج وخصوصا على الدول المطبعة مع إسرائيل في المرحلة المقبلة. وأضاف: “أنصار الله مقاتلون عقائديون اسلاميون اشداء أثبتوا نجاحًا في ميادين القتال وليس لديهم ما يخسرونه”. وأردف “أن إمريكا وحلفاؤها العرب والاسرائيليون في حالة قلق شديد ” حد تعبيره

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