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عدن - ياسمين التهامي - الكويت : العثور على مادة خطيرة تسمى “سم الإغتصاب” في منزل عسكري برتبة ملازم أول!

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ت قوات الإدارة العامة للمباحث الجنائية الكويتية في مبارك الكبير، من منع التداول بكميات كبيرة من مواد مخدرة محظورة منذ عام 1991 في الولايات المتحدة الأمريكية. وجاء ذلك عقب إلقاء القبض على ضابط برتبة ملازم أول بالتعاون مع شخص من الجنسية العربية، واستطاعت المباحث من ضبط حوالي 3 ليترات من مخدر غاما الذي يُسمى بـ “سم الاغتصاب”.آ ويعد “سم الاغتصاب” من المخدرات الخطيرة، وهو وسيلة سريعة للموت، وأن الشخص المتعاطي لها لا يتذكر أي تفاصيل قد حصلت معه خلال فترة التعاطي، ولهذا يتم استخدامها ضد ضحايا الإغتصاب. آ وحسب صحيفة “الأنباء” ونقلاً عن مصادر أمنية إن المعلومات قد وصلت إلى الإدارة العامة للمباحث في مبارك الكبير بأنه يوجد ضابطاً يعمل في أحدى الجهات العسكرية قد جلب كمية كبيرة من هذا المخدر ويسعى لترويجه بالتعاون مع شخص أخر . وذكر المصدر أنه بعد إطلاع النيابة على خطورة المخدر قد أعطت تعليمات بضبط المتهمين، وعلى إثر ذلك جرت مداهمة منزل الضابط “ملازم أول” في صباح السالم وأخبر عن شريكه العربي حتى يتم ضبطه هو الآخر.

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