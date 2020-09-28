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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل .. ورد قبل قليل هذا الخبر المحزن من وزارة التربية والتعليم

نعت وزارة التربية والتعليم التربوي حميد صالح قاسم التوعري مدير مكتب التربية بمحافظة ريمة الذي استشهد متأثرا بجراحه التي أصيب بها إثر غارة جوية لطيران العدوان .

وأدانت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” استمرار طيران العدوان باستهداف التربويين وارتكابه للمجازر البشعة بحق المدنيين الآمنين من أبناء شعبنا اليمني العظيم وهو ما يخالف كل القيم والأعراف والقوانين ويؤكد مستوى الإجرام الذي وصل إليه العدوان السعودي الاماراتي ومدى تواطؤ الدول الكبرى والمجتمع الدولي بمؤسساته وهيئاته وتجاهل المنظمات الإنسانية لما يحصل في اليمن من مجازر وجرائم بشعة.

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وأشار البيان إلى أن الشهيد كان قيادياً تربوياً بارزاً ومخلصاً أفنى حياته في خدمة العملية التربوية والتعليمية من خلال ما تولاه من مهام ومسئوليات وما تبوء من مناصب في سنوات سابقة حتى استشهاده .

وعدد البيان مناقب الفقيد ومدى تفانيه في تأدية عمله على أكمل وجه بمختلف المناصب التي شغلها والتي كان آخرها مديرا لمكتب التربية والتعليم بمحافظة ريمة.

وعبر البيان عن أحر التعازي وصادق المواساة لأسرة الشهيد وأصدقائه وزملائه، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

” إنا لله وإنا إليه راجعون “.