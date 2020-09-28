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صنعاء - ياسمين الخيامي - هذه الدولة العربية نالت المركز الاول في عدد وفيات كورونا..شاهد اين موقع اليمن من وفيات الفيروس القاتل

نشر موقع Johns Hopkins Covid التابع لجامعة "جونز هوبكز" الأميركية، تفاصيل ما أحدثه المستجد من وفيات وإصابات في كل دولة عربية. حيث بلغ عدد القتلى العرب 28.953، إضافة إلى ما يزيد عن مليون و504 آلاف إصابة، وأدناه جدول بالوفيات في كل دولة عربية، علما أن الموقع أحصى حتى صباح اليوم أكثر من 32 مليونا و969 ألف إصابة في العالم. ========================================================== جديد المحيط بر س قد يهمك ايضاً: جندي يمني يفاجئ الجميع ويعود للحياة بعد الاعلان عن وفاته ( صورة + الاسم ) هذه الدولة العربية نالت المركز الاول في عدد وفيات كورونا..شاهد اين موقع اليمن من وفيات الفيروس القاتل فاجعة تهز دولة عربية ..أستاذ يقتل بناته وينتحر بعد نشره اعترافاته مباشرة على الفيسبوك.. صور الملك سلمان يعفي هذه الفئات من دفع الرسوم تناول التمر والزبادي على الريق وسترى النتائج الصحية لمذهلة التي ستجعلك تتناوله يوميا وردنا الان.. اول رد لشيوخ القبائل على اغراءات ابو علي الحاكم لشراء ولائهم والاسهام في اسقاط مأرب ( صورة ) لا ترمي ابدا قشرة هذه الفاكهة اللذيذة..لأن لها مفعول سحري في حماية القلب ومنع نزلات البرد والوقاسة من 4 أمراض خطيرة اعلان هام من البنك المركزي اليمني لكل محلات الصرافة بشأن التحويلات المالية صدور مرسوم ملكي..ومخاوف من حظر شامل في كل أرجاء المملكة Advertisements سعوديات يمارسن عمل قبيح ضد طفل يمني في شوارع المملكة ( صورة + فيديو مؤثر ) تحذير للمغتربين اليمنيين في السعودية..لا ترتكب هذه المخالفة لأن الغرامة الفين ريال سعودي يحتقر والدته ويمارس معها العنصرية لأنها تحمل الجنسية اليمنية ( صورة + فيديو ) الممثل الراحل المنتصر بالله يرفض زيارة الكعبة المشرفة..وهذا ماكان يفعله بهدايا الامراء السعوديين لكي تعيش سعيدا ومرتاح وخالي البال..عليك تناول هذا الطعام وهذه الفاكهة إرهابي مفخخ يختطف السفير السعودي في اليمن..وقناة mbc تكشف التفاصيل متى يحل الزواج من عمة الزوجة أو خالتها؟.. الشيخ “السليمان” يُجيب تحذير هام وخطير.. من الاستخدام الخاطئ لكريمات الكورتيزون لتبييض البشرة تفاصيل تعرض مواطن في جدة لهجوم مباغت بـ”ساطور” بعد خروجه من زفاف شقيقه شاهد.. موقف غير متوقع من فتاة في طريق عام بالسعودية يثير ضجة واسعة بعد أنباء اعتزاله…..الزعيم عادل إمام يوجه رسالة خاصة للجمهور معبراً عن غضبه تسبب كورونا في 28953 وفاة في 20 دولة عربية، أكثرها في العراق وأقلها بالأردن



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