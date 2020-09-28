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صنعاء - ياسمين الخيامي - جندي يمني يفاجئ الجميع ويعود للحياة بعد الاعلان عن وفاته ( صورة + الاسم )

تمكنت وساطة قبلية من انجاح صقة لتبادل الأسرى بين ملشيا الحوثي من جهة والمحور الشمالي للمنطقة السادسة من جهة أخرى من تحرير عدد 24 اسير من الجانبين.

ووصل الئ مدينة مأرب عصر اليوم 12 اسيرا تابعين للجيش الوطني والمقاومة بعضهم لم يكن يعلم اهلهم وذويهم مصيرهم وفقدوا اليأس بامكانية عودتهم.

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جندي يمني يفاجئ الجميع ويعود للحياة بعد الاعلان عن وفاته ( صورة + الاسم )

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وكانت اسرة وزملاء البطل - ابراهيم مراد فوجؤا بظهوره وعودته ضمن الاسرى حيث لم يكن مقيدا في عداد الاسرى او الشهداء او المختطفين او المفقودين واعتبرته للاسباب المذكوره في اعداد الموتئ بعد ان تعثرت اسرته في الحصول على اي معلومة عن مصيرة خلال فترة اختفائه المفاجئ والطويل.

وذكر احد اقاربه ان اسرته تعاملت عقب اختفائه على اساس انه توفي خاصة وان سبق استشهاد شقيقه وليد مراد في جبهة نهم اثناء مواجهات مع مليشيا الانقلاب و44 شهيدا من اسرته من بني العبدي مديرية السلفية محافظة ريمة.

واشار علي مراد الى ان ظهوره من ظمن صفقة التبادل للاسرى كان مفاجأ وكأنه مولودا جديدا حل اسرة آل مراد.

