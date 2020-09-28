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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابة مواطن برصاص قناص حوثي شرق مدينة الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 سبتمبر 2020
الحديدة - الخليج 365
أصيب موظف في شركة خاصة برصاص قناص مليشيات الحوثي، شرقي مدينة الحديدة (غرب اليمن).
وقال مصدر محلي إن المواطن محمد علي الحاشدي 60 عاماً أصيب برصاص قناص مليشيا الحوثي، في منطقة كيلو 16 شرقي مدينة الحديدة.
وبحسب المصدر، أصيب محمد الحاشدي - الموظف بشركة الحاشدي- بجروح خطيرة نتيجة اختراق الرصاصة رأسه، ونقل إلى مستشفى الدريهمي لتلقي العلاج الأولي، ويتوقع نقله إلى العاصمة المؤقتة عدن.
في سياق متصل، قصفت مليشيات الحوثي خلال الساعات الماضية عددا من الأحياء السكنية في مديريات الدريهمي وحيس والتحتيا جنوبي محافظة الحديدة
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