مقتل مواطن وإصابة عروسة وأمها بحادثين منفصلين في إب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 سبتمبر 2020 إب - الخليج 365 قتل مواطن وأصيبت عروسة وأمها بحادثين منفصلين بمحافظة إب وسط اليمن، في ظل فلتان أمني تشهده المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية. وقالت مصادر محلية إن مواطن يدعى "علي أحمد جسار" قتل في إب، برصاص مسلح يدعى "مجاهد عبدالقادر محمد الضبياني". Advertisements وفي حادثة أخرى أصيبت عروسة وأمها برصاص شقيقها، أثناء زفافها إلى منزل زوجها بمدينة يريم شمال شرق محافظة إب، وسط فوضى عارمة تشهدها المحافظة. وقالت مصادر محلية إن شقيق العروسة أطلق الرصاص في الهواء، غير أنه اختل توزانه أثناء عملية إطلاق الرصاص مما جعل الرصاص تتجه صوب العروسة وأمها. حيث نقلت أم العروسة إلى العاصمة صنعاء نتيجة خطورة وضعها الصحي. وتشهد محافظة إب حوادث مشابهة سقط فيها قتلى وجرحى أثناء الأعراس، وسط فوضى عارمة تشهدها مختلف مديريات المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإنقلابية

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