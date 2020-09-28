تظاهرات في حضرموت احتجاجًا على تردي الخدمات

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – المكلا



تظاهر عشرات اليمنيين، الإثنين، احتجاجا على تردي الخدمات وفي مقدمتها انقطاع الكهرباء، في المكلا عاصمة محافظة حضرموت، شرقي البلاد.

وأغلق عشرات المحتجين معظم الشوارع الرئيسية وأضرموا النيران في إطارات السيارات، لتعطيل حركة المرور، كما أغلقوا المحال التجارية وأماكن التسوق بمدينة المكلا (شرق).

وردد المحتجون هتافات تندد بقمع حكومة هادي لاحتجاجاتهم، وتطالب بتحسين الخدمات العامة في المدينة، التي تشهد انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي.

وكان محافظ حضرموت المعين من الفار هادي، فرج سالمين البحسني، وجه الاربعاء الماضي بإيقاف تصدير النفط من المحافظة، ما لم تستجب حكومة المرتزقة لمطالب حقوقية يتعلق معظمها بجوانب الخدمات الأساسية.