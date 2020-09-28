الحديدة.. صاعقة رعدية تودي بحياة مواطن وابنتيه

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 سبتمبر 2020
الحديدة - الخليج 365
توفي مواطن وابنتيه وأصيبت زوجته إثر إصابته بصاعقة رعدية في محافظة الحديدة، غربي اليمن.
وقالت مصادر محلية، إن صاعقة رعدية ضربت منزلاً من القش، ما أدى إلى احتراقه ووفاة أب الأسرة وابنتيه نتيجة الاختناق ونجاه طفلين صغيرين، فيما تم اسعاف الأم إلى المستشفى.
وأفادت المصادر أن الأسرة باتت منكوبة، داعية المواطنين إلى مساعدة الأسرة التي اصبحت بلا منزل وفقدوا عائلها الوحيد.
وتسببت الصواعق الرعدية خلال الموسم الجديد إلى وفاة وإصابة العشرات في عدة محافظات يمنية
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