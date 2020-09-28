المشتركة تتمكن من التعامل مع تحركات حوثية شرق الجبلية بالحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 سبتمبر 2020 الحديدة - الخليج 365 تمكنت القوات المشتركة، من التعامل مع تحركات مسلحة للمليشيات الحوثية شرق الجبلية في مديرية التحيتا جنوب الحديدة، ضمن خروقات المليشيات المتكررة للهدنة الأممية.

Advertisements وقال مصدر عسكري في القوات المشتركة أن القوات المشتركة رصدت تحركات مسلحة للمليشيات الحوثية شرق الجبلية كانت تحاول الهجوم على موقع القوات المشتركة. وأضاف المصدر، أن القوات المشتركة تعاملت مع التحركات الحوثية بنجاح وحققت إصابات مباشرة في صفوف المليشيات وكبدتها خسائر فادحة في العتاد والأرواح. وتتوالى الضربات الموجعة التي تتلقاها المليشيات الحوثية على أيدي أبطال القوات المشتركة في مختلف جبهات القتال اثر محاولاتها اختراق الخطوط الأمامية ولكن دون جدوى

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