خطوات عليك إتباعها إذا فقدت هاتفك أو سُرق منك !

ا يكون فقدان هاتفك الذكي أو سرقته مصيبة حقيقية بالنسبة إليك، وذلك لأنه يتضمن الكثير من البيانات والمعلومات الشخصية ككلمات المرور، والصور، ومعلومات بطاقة الائتمان التي إذا وصلت إلى الأيدي الخطأ فستكون في مشكلة حقيقة. وللحيلولة دون ذلك يجب عليك اتخاذ بعض الاحتياطات، من خلال إجراء بعض التدابير الأساسية التي يجب عليك القيام بها فور فقدان الهاتف أو سرقته، وكذلك إذا لم تفقد هاتفك فتأكد من تطبيق بعض الخطوات التالية. الخطوات التي عليك اتّباعها عند فقدانك هاتفك أو سرقته أولًا: تقليل الأضرار عند فقد الهاتف الذكي الخاص بك : 1- تعيين رمز مرور قوي وفريد: الخطوة الأولى لتقليل الأضرار الناجمة عن فقد الهاتف الذكي الخاص بك، هي تعيين رقم تعريف شخصي أو كلمة مرور قوية، وهذا يعني الابتعاد عن اختيار كلمات أو أرقام، مثل: 1234 أو abcd أو 0000، وإذا كان هاتفك يحتوي على تقنية التعرف على الوجه أو ماسحٍ ضوئي لبصمات الأصابع، فتأكد من تشغيل أحدهما أو كليهما، حيث يضيفان طبقة أخرى من الأمان. 2- تشغيل ميزة العثور على جهازي: يجب عليك التأكد من أن ميزة (Find My Device) في هاتف أندرويد أو (Find My iPhone) هاتف آيفون قيد التشغيل حتى تتمكن من تحديد موقع هاتفك المفقود أو مسح البيانات والمعلومات الموجودة فيه عن بُعد، حيث سيؤدي هذا إلى زيادة احتمالية تَمكُّنك من استعادة هاتفك، مما سيوفر عليك الكثير من المتاعب والمال. 3- الاحتفاظ برقم IMEI الخاص بهاتفك: إذا فقدت هاتفك الذكي أو سُرق، فهناك احتمال أن يحاول السارق بيعه عبر الإنترنت، وقبل حدوث ذلك يجب عليك كتابة رقم IMEI الخاص بهاتفك – الذي ستجده في هاتف أندرويد ضمن قسم (حول الهاتف) About phone في تطبيق الإعدادات، وفي هاتف آيفون اضغط على *6# – في ورقة خارجية، والاحتفاظ به حتى تتمكن من المطالبة به وإثبات مليكتك له، إذا ظهر في أي وقت. ثانياً: ماذا تفعل إذا فقدت هاتفك الذكي أو سُرق؟ 1- اتصل أو أرسل رسالة نصية إلى هاتفك المفقود: أول شيء يجب عليك القيام به عند فقد الهاتف الذكي هو الاتصال به أو إرسال رسالة نصية إليه، فربما لم يكن مفقوداً، ولكنه موجود في مكان ما حولك، وقد يكون وراء المقعد الموجود في غرفة المعيشة أو في مكتب العمل. وإذا اكتشفت أن الهاتف مفقود فعلًا فربما وجده شخصٌ ما وهو يحاول إعادته إليك، ولكن لن يتمكن من فتح الهاتف، لذلك فإن اتصالك السريع سيحل هذه المشكلة. 2- تتبع مكان هاتفك جغرافياً اعتماداً على طراز هاتفك الذكي أو نظام التشغيل الذي يعمل به فمن المؤكد أنه يحتوي على ميزة (العثور على هاتفي) مثبتة عليه سابقًا، لأن أجهزة اَيفون لديها ميزة يُطلق عليها (Find My)، وأجهزة أندرويد بشكل عام لديها ميزة (Find My Device). لذلك يجب عليك التأكد من تفعيل هذه الميزة بمجرد البدء باستخدام الهاتف؛ لأنها ستساعدك في تتبع الهاتف في حالة فقدانه أو سرقته، كما ستساعدك على حذف بياناتك عن بُعد في حالة عدم التمكن من الوصول إليه. فور فقدان هاتفك، يمكنك استخدام هاتف آخر أو حاسوبك لتتبع الهاتف كما يلي: إذا كنت تستخدم هاتف آيفون فانتقل إلى رابط icloud.com/find. إذا كنت تستخدم هاتفًا يعمل بنظام التشغيل أندرويد فانتقل إلى رابط android.com/find. تأكد من تسجيل الدخول إلى حسابك المرتبط بالهاتف الذي فقدته. ثم من الخيارات التي تظهر لك اضغط على خيار الرنين، حيث سيؤدي هذا إلى إصدار الهاتف صوتًا، في حالة فقدان الهاتف في مكان مغلق، مثل المكتب أو المنزل. كما ستجد خيار مسح بيانات هاتفك الذكي عن بُعد، فإذا قمت بذلك، لن تتمكن من تتبع هاتفك بعدها، لذا استخدم هذا الخيار فقط كحل أخير؛ لأنه سيجعلك تفقد هاتفك، ولكن ستظل بياناتك الشخصية على الأقل بعيدة عن الاستغلال. 3- أشياء أخرى يجب القيام بها عندما تفقِد هاتفك: تسجيل الخروج من جميع حساباتك عن بُعد، مثل: الحسابات البنكية، والبريد الإلكتروني، وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي، وغيرها من الحسابات التي تدخل إليها بشكل تلقائي عبر هاتفك. تغيير كلمات المرور لأي حسابات تم تسجيل الدخول إليها. راقب عن كثب جميع الحسابات بحثاً عن أي نشاط مشبوه بعد فقدِ هاتفك الذكي.