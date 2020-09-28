شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة بالأسماء التي يُمنع تداولها في السعودية ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قائمة بالأسماء التي يُمنع تداولها في السعودية !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية السعودية، عن قائمة الأسماء الممنوع تداولها في المملكة. ونشرت الوكالة، بيانا عبر حسابها على موقع “تويتر” قالت فيه: “لا يوجد قائمة أسماء محددة ممنوعة في المملكة”. وتابعت الأحوال المدنية السعودية “لكن توجد معايير لاختيار الأسماء”. وأوضحت أن معايير الأسماء لتكن نظامية في السعودية يجب أن تأتي على النحو التالي: – يتم تسجيل الأسماء مجردة من الألقاب. – لا تسجل الأسماء التي ليست جزءا من الاسم، مثل السيد، والشريف، والحاج… إلخ. – لا يسمح بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم، مثل المعروف بكذا. – لا يسمح بتسجيل الأسماء المركبة، مثل قمر الزمان. – يمنع تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية، مثل: عبد الرسول، وعبد اللات… إلخ.

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