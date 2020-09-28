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عدن - ياسمين التهامي - فوائد غير متوقعة ستدفعك لتناول الجرجير يومياً !!

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جديد اب برس

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ي الجرجير على الكثير من المُغذّيات والفيتامينات والعديد من العناصر المعدنية مثل الحديد والكالسيوم والبوتاسيوم والفسفور والزنك والمنجنيز ، كما يحتوى على فيتامين ج والفولات ، مثل: النَّترات، وفيتامين ك، وبروفايتمين أ الكاروتيني ،وفيتامين ب9. ووفقاً لما ذكره موقع “صدى البلد”، قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية، أبرز فوائد الجرجير العلاجية :.- – الجرجير يكافح الشيخوخة أثبتت الأبحاث الحديثة دور الجرجير في مكافحة الشيخوخة والوقاية من سرطان الجلد خاصة، كما ويدخل في علاج الاكزيما والتهابات الجلد المختلفة. – يحسن من عمل الغدة الدرقية، حيث إنه غنى بالفيتامينات والعناصر المعدنية آ المفيدة الغدة الدرقية . – يحسن صحة القلب والأوعية الدموية، مما يقلل من خطر الجلطات ويحمى القلب من تصلب الشرايين وأمراض القلب المزمنة. – يحسن صحة العظام ويعمل على الحد من هشاشة العظام، نظرا لاحتوائه على الكالسيوم الذي يعزز كثافة العظام، وذلك لاحتوائه على كمية كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية. – مكافحة السرطان الخضراوات ذات اللون الغامق، مثل الجرجير والبروكلي والقرنبيط، مشهورة باحتوائها على:مضادات الأكسدة القوية (الفيتامينات A ، C ، K ) والتي تواجه الشوارد الحرة وتحاربها. – يعزز صحة الجهاز المناعي ويحمى الجسم من الأمراض والفيروسات. – أثبتت بعض الدراسات أن الجرجير يعالج أمراض الجهاز التنفسي مثل الربو والسعال و علاج الالتهابات، وهو أحد الأغذية المشهورة بغناها بالحديد وخاصة في حالات فقر الدم والأنيميا. – يعمل على تحسين صحة الجسم بعد انقطاع الطمث ويقلل من هشاشة العظام. – يساعد على تحسين وظائف الجهاز الهضمي وتنظيم عملية الهضم. – تعزيز صحة العيون إن احتواء الجرجير على كميات عالية من فيتامين A والبيتا كاروتين (مضاد أكسدة قوي)، بالإضافة لاحتوائه على اللوتين و زياكسانثين يجعل له دورا كبيرا في: الحفاظ على صحة العيون وانخفاض فرص الإصابة بالضمور البقعي (التكنس البقعي)، والذي يتعرض له كبار السن بكثرة. – يعتبر الجرجير منشط جنسي قوى ويعزز قوى الحيوانات المنوية.