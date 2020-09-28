شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد غير متوقعة ستدفعك لتناول الجرجير يومياً !! والان مع نوافيكم بالتفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - فوائد غير متوقعة ستدفعك لتناول الجرجير يومياً !!
شاهد تكملة الخبر في الأسفل
جديد اب برس
ي الجرجير على الكثير من المُغذّيات والفيتامينات والعديد من العناصر المعدنية مثل الحديد والكالسيوم والبوتاسيوم والفسفور والزنك والمنجنيز ، كما يحتوى على فيتامين ج والفولات ، مثل: النَّترات، وفيتامين ك، وبروفايتمين أ الكاروتيني ،وفيتامين ب9. ووفقاً لما ذكره موقع “صدى البلد”، قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية، أبرز فوائد الجرجير العلاجية :.- – الجرجير يكافح الشيخوخة أثبتت الأبحاث الحديثة دور الجرجير في مكافحة الشيخوخة والوقاية من سرطان الجلد خاصة، كما ويدخل في علاج الاكزيما والتهابات الجلد المختلفة. – يحسن من عمل الغدة الدرقية، حيث إنه غنى بالفيتامينات والعناصر المعدنية آ المفيدة الغدة الدرقية . – يحسن صحة القلب والأوعية الدموية، مما يقلل من خطر الجلطات ويحمى القلب من تصلب الشرايين وأمراض القلب المزمنة. – يحسن صحة العظام ويعمل على الحد من هشاشة العظام، نظرا لاحتوائه على الكالسيوم الذي يعزز كثافة العظام، وذلك لاحتوائه على كمية كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية. – مكافحة السرطان الخضراوات ذات اللون الغامق، مثل الجرجير والبروكلي والقرنبيط، مشهورة باحتوائها على:مضادات الأكسدة القوية (الفيتامينات A ، C ، K ) والتي تواجه الشوارد الحرة وتحاربها. – يعزز صحة الجهاز المناعي ويحمى الجسم من الأمراض والفيروسات. – أثبتت بعض الدراسات أن الجرجير يعالج أمراض الجهاز التنفسي مثل الربو والسعال و علاج الالتهابات، وهو أحد الأغذية المشهورة بغناها بالحديد وخاصة في حالات فقر الدم والأنيميا. – يعمل على تحسين صحة الجسم بعد انقطاع الطمث ويقلل من هشاشة العظام. – يساعد على تحسين وظائف الجهاز الهضمي وتنظيم عملية الهضم. – تعزيز صحة العيون إن احتواء الجرجير على كميات عالية من فيتامين A والبيتا كاروتين (مضاد أكسدة قوي)، بالإضافة لاحتوائه على اللوتين و زياكسانثين يجعل له دورا كبيرا في: الحفاظ على صحة العيون وانخفاض فرص الإصابة بالضمور البقعي (التكنس البقعي)، والذي يتعرض له كبار السن بكثرة. – يعتبر الجرجير منشط جنسي قوى ويعزز قوى الحيوانات المنوية.
كانت هذه تفاصيل خبر فوائد غير متوقعة ستدفعك لتناول الجرجير يومياً !! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.